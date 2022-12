Il primo cambiamento che porta il nuovo aggiornamento del Meta Quest Pro è l’aggiunta di un audio di sottofondo. Ora sarai in grado di ascoltare l’audio riprodotto in background dall’applicazione Browser mentre svolgi attività come sederti alla tua scrivania virtuale in Horizon Workrooms o partecipare a una partita di Walkabout Mini Golf. Dovresti essere in grado di ascoltare l’audio anche mentre utilizzi un’app diversa, purché la funzione audio di sottofondo sia attivata nell’app che stai utilizzando per riprodurre il podcast o la musica dal tuo servizio di streaming musicale preferito.

Dovrai andare al menu Sperimentale nelle impostazioni di Meta Quest Pro per attivare questa funzione. Dopo essere arrivato in quella posizione, dovresti essere in grado di attivare la riproduzione audio in background e fare un giro di prova.

Meta Quest Pro, l’aggiornamento è gia disponibile

Quando hanno scoperto che le registrazioni di realtà mista non sarebbero state in grado di catturare il mondo reale, i creatori di YouTube che erano presenti a un evento pre-lancio per Meta Quest Pro non sembravano troppo entusiasti della prospettiva. Invece, gli elementi di gioco nel video sarebbero stati mostrati su uno sfondo completamente nero. Ciò non costituirebbe materiale convincente e sicuramente non mostrerebbe le capacità MR del Pro nella migliore luce possibile.

Possiamo ringraziare la versione 47 per aver apportato questa modifica. Ora sarai in grado di catturare sia elementi di gioco che del mondo reale in un singolo video premendo il pulsante di registrazione mentre utilizzi un’applicazione di realtà mista come Tribe XR o Painting VR. Pertanto, dovresti prenderlo come un avvertimento e rimuovere qualsiasi cosa imbarazzante dal tuo spazio VR prima di premere il pulsante di registrazione, poiché ora verrà mostrato a tutti.