La crittografia end-to-end, nota anche come E2EE, verrà testata per la prima volta da Google in Messaggi per le conversazioni di gruppo RCS su Android. Nelle prossime settimane, l’accesso sarà concesso a un sottoinsieme di utenti che sono attualmente registrati nel programma beta aperto di Messaggi prima di una distribuzione a un pubblico più ampio. Durante la conferenza degli sviluppatori I/O 2022 dell’azienda, i rappresentanti hanno affermato che una versione beta E2EE delle chat di gruppo sarà pronta entro la fine di quest’anno.

La modifica è stata apportata circa 18 mesi dopo che Google Messages ha iniziato a fornire E2EE per discussioni individuali come mezzo per proteggere le chat dall’essere viste da terze parti. Poiché è stato solo a novembre 2020 che ha iniziato a testare E2EE in Messaggi, è possibile che passeranno alcuni mesi prima che la funzione di privacy venga attivata per tutte le conversazioni di gruppo.

Google messaggi supporterà la crittografia end-to-end

Nel corso degli ultimi anni, diversi produttori di telefoni e operatori hanno iniziato a supportare RCS per fornire ai clienti funzionalità aggiuntive, come immagini e video di alta qualità, conferme di lettura ed E2EE. Il formato SMS, che ora ha 30 anni, non supporta nessuno di questi. Tuttavia, c’è un’azienda che continua a guardare dall’alto in basso RCS, e quella società è Apple.

Google ha compiuto il passo insolito di fare apertamente appello ad Apple per abbracciare RCS; tuttavia, questi sforzi non hanno ancora prodotto i risultati sperati. Tim Cook, CEO di Apple, ha suggerito a settembre che i clienti iOS che hanno problemi a trasmettere film a una persona cara che utilizza uno smartphone Android potrebbero semplicemente acquistare un iPhone per quella persona amata.

Nonostante ciò, Google ha lavorato per aumentare l’interoperabilità delle comunicazioni tra dispositivi iOS e Android. In un recente post sul blog, la società ha fatto un ulteriore sforzo per convincere Apple a utilizzare RCS. Secondo quanto ha osservato la product manager del gruppo Messages Neena Budhiraja, “oggi tutti i principali operatori e produttori di telefonia mobile hanno accettato RCS come standard”, ad eccezione di Apple. “Apple si rifiuta di implementare RCS e continua a dipendere dagli SMS quando le persone con iPhone contattano persone con telefoni Android, il che implica che la loro messaggistica è bloccata negli anni ’90”.