Iliad supera le aspettative, la Giga 120 costa sempre meno e batte Vodafone

Quando un utente decide di scegliere una proposta mobile piuttosto che un’altra, lo fa in base a questi criteri. Serve quindi avere dalla propria parte una promozione che costi poco ogni mese, possibilmente senza rimodulazioni in agguato, e che offra veramente tanti contenuti. Sotto questo punto di vista si stanno adoperando tantissimi gestori, sia quelli più famosi che quelli che sono spuntati fuori durante il corso di questi ultimi anni.

Iliad offre ancora la sua migliore offerta ma con un prezzo nettamente più basso, i contenuti sono rimasti gli stessi

Da quando esiste il mondo dei gestori virtuali, sono talmente tante le esperienze che abbiamo avuto modo di vagliare che risulta davvero difficile stabilire chi possa contrastarli alla meglio. Tra i nomi identificati non si può non fare il nome di Iliad, provider che non è un virtuale ma che allo stesso tempo riesce a mettere in campo prezzi degni di un gestore del genere.

A quanto pare l’offerta migliore attualmente disponibile sul sito ufficiale per quanto riguarda le promozioni mobili, avrebbe subito un cambiamento. Si tratta di un mutamento in positivo, dal momento che il prezzo sarebbe addirittura diminuito. La Giga 120 è infatti ora disponibile a soli 7,99 € ma lo sarà per pochi giorni.

Al suo interno ci sono sempre gli stessi contenuti: minuti senza limiti verso qualsiasi provider italiano ed europeo, SMS senza limiti verso tutti e infine 120 giga per la navigazione sul web. Ricordiamo inoltre che Iliad concede a tutti i suoi clienti il 5G in maniera gratuita.