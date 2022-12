Iliad è impazzita con 120GB a 7,99 euro al mese per sempre, distrutta Vodafone

Dopo aver visto un periodo come quello del Black Friday pieno di offerte da parte di tutti i gestori mobili in Italia, sembra che la situazione non voglia andare a scemare. Diversi provider hanno deciso infatti di lanciare proprio in questo periodo le loro migliori offerte mobili, le quali si distinguono certamente per contenuti e soprattutto per i prezzi molto bassi.

Iliad continua a dominare e lo fa a modo suo, con le offerte che tutti conoscono sia dal punto di vista fisso che dal punto di vista mobile.

Iliad continua a proporre grandi sconti all’interno del suo sito ufficiale, questa volta l’offerta da 120 giga costa ancora meno

La promo che sta rubando il cuore di tantissimi utenti che non erano riusciti a sottoscriverla diversi mesi prima è sempre la stessa, la quale è disponibile in bella mostra sul sito ufficiale. Si tratta della famosissima Giga 120, promozione mobile che trabocca di ogni contenuto ma che soprattutto garantisce un prezzo unico nel suo genere per sempre a chi lo sottoscrive.

Dopo averla vista ad un costo mensile di 9,99 € per sempre, gli utenti per circa 13 giorni avranno la possibilità di sottoscriverla a 7,99 € al mese per sempre. Ecco quindi ulteriore ribasso per un’offerta che non è mai tramontata veramente, con Iliad che l’ha proposta ciclicamente in questi mesi. Al suo interno ci sono sempre gli stessi contenuti, i quali l’hanno resa famosissima. Stiamo parlando infatti di minuti ed SMS verso tutti senza alcun tipo di limite ma soprattutto dei 120 giga disponibili in connessione 5G per navigare sul web.