In queste ore, il team di Konami Digital Entertainment sta festeggiando un traguardo molto importante. Il titolo Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL si conferma uno dei più interessati ed apprezzati dalla community e i numeri lo dimostrano.

A nove mesi dall’uscita il gioco per console e mobile ha superato i 50 milioni di download in tutto il mondo. Si tratta di una cifra molto interessante tanto che KONAMI ha scelto di festeggiare con tutti i Duellanti il traguardo raggiunto.

I giocatori potranno ricevere 1.000 Gemme bonus che faranno parte della “50 Million Downloads Appreciation Campaign”. Il bonus saranno consegnati direttamente agli utenti che effettueranno il log in. Inoltre, KONAMI ha deciso di fare un ulteriore regalo. Con il log in verrà regalato anche una sleeve celebrativa Drago a Cinque Teste pensata per proteggere le carte in-game.

A partire da queste ore, su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sarà disponibile anche un nuovo Secret Pack denominato “Abisso Alba”. Le carte presenti in questo pack sono basate sul Caduto di Albaz e sulle sue Evocazioni Fusion.

Grazie a queste carte sarà possibile richiamare draghi dall’enorme potere che potranno decidere la sorte di un duello. Tra le nuove carte più importanti in arrivo possiamo citare: Alba-Lenatus il Drago Abisso, Albaz il Cinereo e Bando Marchiato.

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è un titolo free-to-play con acquisti in-game disponibile in tutto il mondo. Gli appassionati del manda e dell’anime possono scaricarlo e cimentarsi in epiche battaglie con le carte più potenti del gioco.

L’esperienza di gioco si basa sul gioco di carte collezionabili, ma il tutto impreziosito da una grafica in 4K che permetterà di ammirare i mostri e gli scontri da una nuova prospettiva. La varietà di gioco è garantita da oltre 10.000 carte da collezionare.

Il gioco è pensato per permettere anche ai neofiti di scoprire il mondo di Yu-Gi-Oh! sia attraverso una lunga campagna single player ma anche attraverso i Duelli online per sfidare altri Duellanti. Gli sviluppatori organizzano molto spesso tornei ed eventi dedicati per mantenere sempre alto l’interesse del pubblico. Il titolo è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch ma anche sui dispositivi mobile iOS e Android. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale.