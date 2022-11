Il team di Epic Games Store ci tiene particolarmente al Natale e per questo vuole fare sempre tanti regali ai propri utenti. Negli anni passati, la piattaforma ha rilasciato tantissimi giochi gratuiti che hanno fatto la felicità dei giocatori.

Dal momento del lancio avvenuto nel 2018, la piattaforma gestita da Epic Games ha regalato una media di circa 100 titoli all’anno con un valore totale che supera i 2.000 dollari. Basti pensare che solo nel periodo Natalizio del 2019, gli utenti hanno potuto riscattare 12 giochi.

Nello stesso periodo del 2020 e del 2021, questo particolare Calendario dell’Avvento dedicato al gaming ha permesso di riscattare ben 15 giochi diversi tra cui anche titoli tripla A. Per il 2022 ci aspettiamo che la tradizione sarà rispettata ancora una volta e speriamo che venga ampliata ulteriormente.

The Epic Games Store will once again be running a promotion offering players the chance to claim a free game every day over Christmas, according to a reliable leakerhttps://t.co/m5onIsx6o7 pic.twitter.com/3YzH9emLmb

— VGC (@VGC_News) November 25, 2022