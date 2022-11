I giocatori di tutto il mondo stanno aspettando con ansia l’uscita di GTA 6. Rockstar Games sta cercando di mantenere il più stretto riserbo sul nuovo capitolo della saga, ma il titolo è sempre al centro di nuove indiscrezioni.

Recentemente, un gigantesco leak ha colpito la software house mostrando i lavori di sviluppo preliminari sul titolo. I video hanno confermato l’esistenza di GTA 6 ma non è ancora chiaro quando il gioco vedrà ufficialmente la luce.

Ad indicare un possibile periodo di lancio non è stata direttamente Rockstar Games o Take Two Interactive. I riferimenti al titolo sono arrivati in maniera indiretta ed incidentale da Microsoft.

Microsoft potrebbe aver svelato i piani di Rockstar Games per GTA 6, il titolo potrebbe arrivare sul mercato prima del previsto

L’azienda di Redmond è sotto indagine per via dell’acquisizione di Activision-Blizzard da parte del Competition and Markets Authority (CMA), un ente che opera in Inghilterra. Il garante della concorrenza sta analizzando l’accordo da quasi 70 miliardi e tra i documenti visionati ne è emerso uno in cui si fa un chiaro riferimento a GTA 6.

Nella nota si può leggere che: “Il tanto anticipato Grand Theft Auto VI sarà pubblicato nel 2024“. Considerando i rapporti di collaborazione presenti tra Microsoft e Rockstar, possiamo affermare che l’informazione è attendibile anche se vaga.

Non è possibile confermare al 100% la veridicità di quanto dichiarato, ma il 2024 potrebbe essere proprio l’anno in cui debutterà Grand Theft Auto VI. Ovviamente la conferma ufficiale arriverà solo da Rockstar Games e per questo non resta che attendere ulteriori dettagli.

Ricordiamo che la saga di Grand Theft Auto è estremamente apprezzata e amata dai fan e l’ultimo capitolo uscito risale al 2013, e ormai sono passati oltre 9 anni. Da allora, GTA V non ha fatto che macinare record di vendite anche grazie alla popolarità di GTA Online, il comparto multiplayer. Il nuovo capitolo si preannuncia rivoluzionario e in grado di riscrivere profondamente la saga in termini di gameplay e meccaniche di gioco.