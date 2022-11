Konami Digital Entertainment ha annunciato il debutto di un nuovo torneo esport che si svolgerà su eFootball. La competizione prenderà il nome di Coppa eFootball Italia, sarà dedicata a tutti i fan ma prevederà anche il coinvolgimento dei sette migliori club italiani, dei giocatori delle squadre giovanili oltre che di importanti pro-player.

Attraverso la Coppa eFootball Italia, Konami vuole sviluppare la cultura degli esport dedicati alla simulazione calcistica. Ogni squadra sarà composta da tre diversi giocatori, un giocatore selezionato dalla squadra giovanile del club, un pro-player che fa attualmente parte della squadra esport del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online.

In questo modo, il talento di ciascun giocatore verrà valorizzato e permetterà di contribuire al successo della propria squadra. I partecipanti potranno selezionare uno dei sette club partner eFootball con sede in Italia:AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli.

KONAMI ha annunciato il debutto di un nuovo torneo esport su eFootball dedicato ai fan italiani e a sette club nazionali



Per partecipare alla Coppa eFootball Italia saranno necessarie alcune fasi di pre-selezione. La prima vedrà impegnati i vari club che organizzeranno un torneo esport interno tra i giocatori dei propri settori giovanili. In questo modo verranno selezionati i rappresentanti provenienti dalle squadre giovanili. Un torneo dedicati ai pro-player permetterà di determinare i partecipanti appartenenti a questa categoria.

Infine, su eFootball verrà avviato un torneo online in-game per tutti i giocatori italiani chiamato “KONAMICI”. Tutti i giocatori potranno registrarsi e partecipare per le due settimane previste.

Non sarà necessario essere giocatori esperti e l’iscrizione sarà aperta a tutti. Una volta selezionata la propria squadra del cuore, sarà possibile iniziare a giocare. Il limite minimo di partite da giocare durante il torneo è di 30 e ogni match attribuirà punti. La classifica online determinerà i migliori rappresentanti.

I primi in classifica passeranno alla fase successiva con una fase ad eliminazione diretta, sempre online. Questa sessione determinerà il terzo e ultimo componente della squadra che parteciperà alla “Coppa eFootball Italia”.

Il torneo KONAMICI si svolgerà in modalità free-to-play esclusiva solo su console Playstation 5 e 4. I vincitori potranno vivere esperienze uniche, ricevere tantissimi premi e rappresentare il proprio club in un torneo esport trasmesso a livello internazionale. Tutte le fasi del torneo si svolgeranno tra dicembre 2022 e aprile 2023. Il Grand Final weekend si disputerà in occasione del Napoli COMICON nel weekend tra il 28 aprile e il 1 maggio 2023.