Il nuovo Red Magic 8 Pro sta per arrivare sul mercato e il debutto ufficiale sembra essere imminente. Il device infatti sta completando la trafila burocratica per ottenere le ultime certificazioni necessarie per la commercializzazione.

Il flagship ha da poco incassato sia la certificazione TENAA che quella Bluetooth SIG. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni emerse, il device ha ottenuto anche la certificazione 3C proprio in queste ore.

Si tratta di una delle ultimissime approvazioni necessarie per il mercato Cinese prima del lancio. Questo significa che il debutto è ormai dietro l’angolo e, molto probabilmente a dicembre, sarà possibile scoprire tutti i segreti di Red Magic 8 Pro.

Red Magic 8 Pro si preannuncia come il primo smartphone da gaming al mondo ad utilizzare il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Andando a sommare tutte le informazioni ottenute dai leak relativi alle certificazioni, emerge che il Red Magic 8 Pro è caratterizzato dal numero di modello NX729J. Il device sarà il primo smartphone da gaming al mondo ad equipaggiare il SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Il chipset realizzato da Qualcomm garantisce il supporto alla rete 5G per una maggiore velocità di connessione e scambio dati. Inoltre, sembra che la batteria sarà in grado di supportare la ricarica rapida a 165W per garantire sempre la massima autonomia in tempi brevi.

Purtroppo non sono ancora disponibili ulteriori dettagli ma siamo certi che verranno migliorate tutte le specifiche del precedente modello. Possiamo aspettarci la presenza di un display AMOLED che raggiungerà una diagonale di quasi 7 pollici con un valore di refresh rate da almeno 120Hz. Per quanto riguarda la memoria RAM ci aspettiamo almeno 18GB mentre per la memoria interna si arriverà ad almeno 512GB.