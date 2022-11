Secondo fonti recenti, la nuova serie Xiaomi 13 sarà messa in vendita il 1° dicembre. Anche se Xiaomi non ha ancora annunciato la data di lancio, le informazioni hanno cominciato a trapelare. Le ultime settimane hanno visto un aumento significativo del numero di perdite di informazioni sullo smartphone e prevediamo che questa tendenza continuerà nei giorni a venire. Ora è emersa una nuova grafica, che conferma alcuni fatti sul display che verrà fornito di serie sullo Xiaomi 13.

Un leakster cinese si è reso responsabile della divulgazione di un render che mostrava un pezzo del display dello Xiaomi 13. L’immagine rivela che il modello standard dello Xiaomi 13 avrà uno schermo completamente piatto e privo di curve. Nonostante ciò, abbiamo una buona ragione per credere che si tratterà di uno schermo OLED. Non dovrebbe sorprendere il fatto che il pannello contenga anche un foro centrale per i selfie. Le cornici intorno al telaio centrale hanno una piccola inclinazione. Prevediamo che l’alluminio sarà utilizzato nella costruzione del telaio.

Xiaomi 13 si prepara al debutto

È importante sottolineare che la parte anteriore del telefono non è dissimile dalla parte anteriore della maggior parte dei lanci di Xiaomi negli ultimi anni. Quando guardiamo i display della maggior parte dei telefoni Android in questi giorni, sembrano tutti molto identici. Come di consueto, la parte posteriore dello Xiaomi 13 sarà la sede delle modifiche più notevoli. La parte posteriore del telefono e la fotocamera sono state entrambe aggiornate per riflettere il nuovo look del telefono. Il fatto che il telefono sarà disponibile in una varietà di colori è già stato confermato da render trapelati. Il telefono è stato pubblicizzato anche sui siti web di alcuni negozi cinesi. Pertanto, a meno che non accada qualcosa di imprevisto, possiamo benissimo garantire che arriverà il 1° dicembre.

I rapporti indicano che il numero di modello 2211133C verrà assegnato alla serie Xiaomi 13 quando verrà rilasciato. Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sarà ospitato all’interno del dispositivo di punta quando verrà rilasciato. Acquisirà varianti con 8 gigabyte di RAM e 12 gigabyte di memoria interna. Il telefono sarà caratterizzato da 256 gigabyte di spazio di archiviazione e sarà espandibile fino a 512 gigabyte. È possibile che anche MIUI 14 faccia il suo debutto con il rilascio del device. Xiaomi sfrutterà al meglio questa occasione rivelando la prossima versione del suo software.