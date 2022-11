Oppo ha rilasciato il suo primo telefono pieghevole nel dicembre dello scorso anno. L’azienda ha pazientemente aspettato che i suoi rivali lanciassero telefoni pieghevoli quest’anno. L’Oppo Fold N si avvicina al suo primo anniversario e sarà seguito da un successore. L’Oppo Find N2 dovrebbe essere rilasciato a metà dicembre, secondo alcune indiscrezioni. Il telefono sarà rilasciato a dicembre e avrà alcune delle migliori specifiche sul mercato. Le specifiche del display del telefono sono state rilasciate oggi e vanterà uno dei più grandi schermi pieghevoli sul mercato.

Secondo una recente indiscrezione di Digital Chat Station, l’Oppo Find N2 avrà un display da 5,54 pollici con una risoluzione di 2.120 x 1.080 pixel. La caratteristica più intrigante è lo schermo Samsung E6 AMOLED. Questa è la generazione più recente e si vede solo in pochi telefoni. L’E6 AMOLED è utilizzato anche nel display interno, ma ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Presenta una diagonale da 7,1 pollici con una risoluzione di 1.920 x 1.792 pixel.

Oppo Find N2 includerà uno Snapdragon 8+ Gen 1

Anche la fotocamera dell’Oppo Find N2 impressionerà. Il telefono vanta una coppia di fotocamere selfie da 32 MP, una su ogni schermo, oltre a una disposizione a tripla fotocamera sul retro. La fotocamera principale è una Sony IMX800 con una risoluzione di 50 MP. Avrà anche una fotocamera IMX581 da 48 MP con un obiettivo ultrawide da 114 gradi e un teleobiettivo 2x da 32 MP. Il telefono vanta anche fotocamere posteriori con NPU MariSilicon X e miglioramenti Hasselblad.

Oppo Find N2 includerà una batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida da 67 W e un SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Alcuni potrebbero credere che lo Snapdragon 8 Gen 2 sia un’alternativa migliore, ma Oppo intende mantenerlo per un futuro Oppo Find N3. A parte il pieghevole standard, i rapporti dicono che Find N2 Flip verrà rilasciato. Questo, come suggerisce il nome, avrà un design flip per competere con artisti del calibro di Motorola RAZR e Samsung Galaxy Z Flip. Secondo le fonti, l’Oppo Find N2 Flip presenta la stessa configurazione della fotocamera.

Gli smartphone Find N2 di Oppo saranno disponibili il 14 dicembre in occasione dell’Inno Day di Oppo.