La saga di The Witcher creata da CD Projekt RED continua ad esercitare un certo fascino sui videogiocatori. Nonostante gli anni sulle spalle, il team di sviluppo sta lavorando per mantenere viva la community e fornire un supporto continuo.

Ne è una dimostrazione l’arrivo della versione next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt con grafica rinnovata e nuove missioni inedite. Tuttavia, l’esempio più grande dell’amore verso i personaggi creati da Andrzej Sapkowski è la versione Remake del primo capitolo.

Il titolo è attualmente in fase di sviluppo presso gli studi di CD Projekt RED. Gli sviluppatori stanno utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5 per portare i giocatori in un mondo assolutamente credibile e coinvolgente.

The Witcher Remake si preannuncia un titolo tutto nuovo che manterrà i punti di forza del capitolo originale ma lo migliorerà sotto tutti i punti di vista

Nonostante non si conosca ancora lo stato dello sviluppo, con la pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre 2022, possiamo scoprire alcuni dettagli sul gioco. Come indicato direttamente da CD Projekt RED, The Witcher Remake sarà un titolo incentrato sul single player con una solida storia a supportare la trama.

Questo potrebbe già soddisfare gli appassionati della saga, ma tra le note si legge anche un’altra caratteristica del titolo. Il mondo di gioco sarà open world e il gameplay avrà forti influenza dal mondo degli RPG.

Ricordiamo che il capitolo originario della saga videoludica di The Whitcher era già un RPG in single player ma mancava della caratteristica open world. Si tratta quindi di una aggiunta molto gradita che regalerà tante ore di gioco in più, missioni secondarie e collezionabili da raccogliere.

La data di debutto del titolo non è ancora stato ufficializzato da parte dello studio di sviluppo. Non resta che attendere maggiori informazioni che certamente non tarderanno ad arrivare.