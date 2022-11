Konami Digital Entertainment sta lavorando sodo per migliorare ed ampliare l’esperienza di gioco per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Gli sviluppatori hanno annunciato il debutto di una una nuova competizione paneuropea incentrata sui Duelli attraverso le carte digitali.

Il torneo prende il nome di “Challenger Cup” e sarà disponibile per tutti i Duellanti europei. La community potrà cimentarsi in match avvincenti e sarà possibile sfidare i migliori giocatori del Vecchio Continente. La Challenger Cup inizierà a dicembre quindi è meglio allenarsi per farsi trovare pronti. La dinamica della sfida è basata su vari tornei gestiti da alcuni tra i più famosi content creator europei di Yu-Gi-Oh!.

In totale si conteranno 85 tornei a cui parteciperanno più di 10.000 Duellanti. L’appuntamento è fissato per il 17 dicembre 2022 e le sfide andranno avanti fino al 26 febbraio 2023. Si tratta di sfide ufficiali approvate e organizzate da KONAMI quindi il livello sarà altissimo.

I giocatori Europei di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL potranno partecipare al torneo Challenger Cup per dimostrare di essere i Duellanti più bravi del Vecchio Continente

Inoltre, ogni torneo si svolgerà in collaborazione con un content creator europeo di Yu-Gi-Oh!. Sono già 15 gli ospiti confermati e i nomi sono tra i più importanti per il titolo. Tra i più importanti spiccano certamente: Farfa, Schattenspieler, Lithium2300, Renebrain e SuperZouloux.

I requisiti per partecipare al torneo sono minimi, bisogna vivere in Europa ed essere giocatori di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. In questo modo, si sarà idonei a partecipare alla Challenger Cup e mettersi alla prova. I Duellanti più bravi potranno vincere i premi esclusivi messi in palio da Konami. Oltre alle felpe, al peluche Coniglio da Soccorso e Card Sleeves uniche, i vincitori del torne potranno ricevere due console PlayStation 5 e Nintendo Switch OLED.

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL è un titolo free-to-play con acquisti in-game. Sebbene sia pensato per gli appassionati del manga e dell’anime, anche tutti gli altri giocatori possono provarlo e innamorarsi delle avvincenti sfide.

Il titolo è disponibile per le console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Steam, Nintendo Switch. Il gameplay unisce uno stile ispirato all’anime con grafiche e animazioni dei duelli che supportano il 4K per una resa maggiormente immersiva. È possibile giocare anche sui dispositivi mobile iOS e Android. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale.