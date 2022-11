Durante le ultime settimane, sono emerse numerose voci e affermazioni sulla serie iPhone 15. Il fatto che così tante ‘nuove’ funzionalità e design saranno inclusi in questa serie aiuta a spiegare perché sta vendendo così bene. Voci recenti suggeriscono che la prossima iterazione dell’iPhone includerà un sensore per fotocamera molto più avanzato. Secondo la voce, Sony starebbe lavorando a un sensore per fotocamera completamente nuovo che sarà incredibilmente potente per l’iPhone 15.

Nikkei Asia riferisce che Sony ha sviluppato un nuovo sensore per fotocamera in grado di catturare più luce rispetto al suo predecessore. Mille grazie per il recente aggiornamento nell’architettura del design in questione. Di conseguenza, il nuovo sensore ha il potenziale per produrre risultati affidabili, in particolare in ambienti con bassi livelli di luce disponibile.

iPhone 15 è in progettazione

Una fabbrica in Giappone sarà responsabile della produzione del nuovissimo sensore per fotocamera attualmente sviluppato da Sony Semiconductor Solutions. Successivamente, questo sensore verrà distribuito a produttori di telefoni cellulari come Apple e altri. Secondo l’articolo, Sony ha anche apportato alcune modifiche al design del nuovo chip CMOS sviluppato.

A causa delle modifiche apportate al design del chip, i fotodiodi ei transistor del sensore sono ora situati su strati distinti del substrato. Per questo motivo, non è necessario preoccuparsi che i transistor occupino uno spazio disponibile sul livello più alto del sensore. Di conseguenza, c’è una quantità notevolmente maggiore di spazio per l’installazione di fotodiodi aggiuntivi.

La storia di Nikkei Asia non ha specificato se Apple sarebbe stata o meno la prima azienda di telefonia mobile a incorporare il nuovissimo sensore Sony nei suoi prodotti; tuttavia, questa informazione non è stata rivelata. È probabile che il nuovo sensore faccia il suo debutto inizialmente su un telefono Android. Si prevede che un gran numero di telefoni cellulari Android arriverà sul mercato prima dell’arrivo dell’iPhone 15 nel settembre dell’anno successivo. D’altra parte, prevediamo che l’ottimizzazione del software di Apple sarà di altissimo livello, proprio come lo è stata negli anni precedenti.

Al momento, non siamo in grado di determinare se tutti i dispositivi della serie iPhone 15 avranno o meno il nuovo chip CMOS. Sappiamo tutti che Apple utilizza esclusivamente la tecnologia più recente e all’avanguardia nei suoi prodotti di punta. Al momento non ci sono informazioni disponibili sulle capacità che il sensore fornirà. Siamo semplicemente consapevoli del fatto che sarà un miglioramento significativo rispetto a quello che abbiamo attualmente.