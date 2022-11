Secondo Insider, il CEO di Twitter Elon Musk sta valutando la possibilità di aumentare l’attuale limite di caratteri della piattaforma da 280 a 1.000. Apparentemente, il CEO della società di social media è stato attivo su Twitter, parlando delle sue intenzioni per il sito e rispondendo ai consigli degli utenti. Durante una chat, un utente ha suggerito di aumentare la limitazione dei caratteri a 420 anziché a 280, a cui Musk ha risposto, ‘ottima idea’.

Più tardi quel giorno, Musk ha risposto a un utente che ha suggerito di aumentare il limite a 1.000, a cui ha risposto, ‘nella lista delle cose da fare’. Durante la seconda parte del 2017, Twitter ha iniziato a sperimentare l’aumento del limite di caratteri del tweet da 140 a 280. Per molti anni, gli utenti del social network sono stati intrappolati con il nuovo numero 280. Rispetto a Instagram, che ha una limitazione di 2.200 caratteri per i post, è una quantità relativamente piccola.

Elon Musk vuole cambiare le regole in gioco

Secondo Business Insider, la risposta di una persona al nuovo concetto di Musk è stata che ‘i tweet più brevi spingono gli utenti a ridurre i loro pensieri in bocconcini di facile lettura’. Per il momento, bisognerà aspettare per vedere se questa cifra maggiore verrà testata in futuro o quale decisione verrà presa in merito.

Il nuovo CEO di Twitter è stato impegnato ad apportare modifiche mentre si prepara a svelare Twitter 2.0 sia ai suoi dipendenti che agli utenti. Musk sta cercando di introdurre nella piattaforma messaggi diretti crittografati e funzionalità di conversazione video/vocale tramite messaggistica privata. La crittografia delle comunicazioni degli utenti è una funzione che Twitter ha abbandonato da tempo, ma Elon Musk la sta riportando indietro e chiede aiuto allo sviluppatore di Signal, Moxie Marlinspike.

Musk, d’altra parte, ha recentemente spiegato le imminenti modifiche al meccanismo di verifica di Twitter. Le aziende riceverebbero segni di spunta dorati, mentre i funzionari governativi riceverebbero segni di spunta grigi sotto il nuovo sistema. Le celebrità e le persone che hanno acquistato il segno di spunta blu del marchio tramite Twitter Blue continueranno a utilizzarlo.