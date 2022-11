Il colosso di Mountain View Google potrebbe lanciare dei nuovi aggiornamenti per i propri utenti, che riguardano la propria applicazione Google Messaggi.

Sembra infatti che l’app di messaggistica, dopo i test su nuovi indicatori di consegna e lettura e una riprogettazione del selettore foto, stia per la lanciare le reazioni con emoji complete. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google introduce le reactions con emoji complete anche su Messaggi

È già da un po’ che è possibile, tenendo premuto a lungo un messaggio RCS, reagire con una emoji. Sino ad ora però le reactions erano limitate a sole sette emoji: pollice su/giù, faccina sorridente con occhi a cuore, quella con lacrime di gioia, quella con a bocca aperta, quella che piange e quella arrabbiata.

Le emoji utilizzate di recente per le reactions appariranno nella riga superiore. Secondo alcune indiscrezioni dei colleghi di 9to5Google, è anche possibile che le emoji utilizzate di recente vadano a sostituire le sette emoji di default. Al momento però agli esperti di 9to5Google sono pervenute soltanto due segnalazioni per questo nuovo aggiornamento.

Si tratta di due aggiornamenti all’ultima versione beta, ma non vi sono altre notizie, quindi al momento l’opzione non è ancora ampiamente disponibile. Non ci resta, al momento, che attendere per ricevere maggiori dettagli nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, sicuramente vi terremo aggiornati su qualsiasi novità!.