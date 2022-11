Vivo si sta preparando a lanciare la serie iQOO 11. Sappiamo già che questi telefoni saranno disponibili in Malesia il 2 dicembre. La gamma includerà un iQOO 11 5G standard e un iQOO 11 Pro 5G. Il modello Pro è stato scoperto oggi durante il test Geekbench. Il telefono è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Sarà uno dei primi telefoni a utilizzare il nuovo SoC, ma non sarà il primo, visto che Vivo lo ha già fatto con il Vivo X90 Pro+ .

Il benchmark iQOO 11 Pro conferma il chipset e mostra anche almeno una versione del telefono. Dopotutto, sappiamo già quanto è veloce lo Snapdragon 8 Gen 2. Il telefono riceve 1.466 punti per le operazioni Single–Core e 4.686 punti per i lavori Multi-Core. Questo è il punteggio tipico per il più recente processore Qualcomm Snapdragon. Il risultato di Geekbench rivela anche un modello da 16 GB di RAM. Pensiamo che questo sia il modello di punta, ma è in lavorazione anche un altro con 12 GB di RAM. Fin dall’inizio, il telefono eseguirà Android 13 con Funtouch OS 13. Con I2212, questo modello è destinato al mercato indiano.

IQOO 11 Pro arriva su Geekbench con alcune rivelazioni

Secondo i rapporti, iQOO 11 Pro avrebbe un display AMOLED da 6,78 pollici. Questo è un pannello Samsung E6 con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il telefono sarà alimentato da un’enorme batteria da 4.700 mAh che supporta la ricarica da 200 W.

La serie iQOO 11 potrebbe non avere il primo telefono con un processore Snapdragon 8 Gen 2. Potrebbero, tuttavia, essere i primi telefoni a utilizzare questa tecnologia nei mercati mondiali. La serie Vivo X90 è attualmente disponibile solo in Cina. Xiaomi introdurrà a breve la serie Xiaomi 13 o 14, che sarà inizialmente disponibile in India. Motorola introdurrà inizialmente anche il Motorola X40 in Cina. L’iQOO 11 sarà invece disponibile in Malesia il 2 dicembre.