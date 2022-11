Il sistema operativo si sta facendo strada su un numero maggiore di dispositivi, grazie in gran parte alla distribuzione piuttosto rapida di Android 13 da parte di Samsung, avvenuta abbastanza rapidamente. Android 13 è stato reso disponibile per Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 e i suoi successori, Fold 4 e Flip 4, stanno diventando più ampiamente accessibili. Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 possono ora essere aggiornati ad Android 13.

Poco più di una settimana fa, Samsung è stata la prima azienda a fornire Android 13 sui suoi smartphone Galaxy Z Fold 3 e Flip 3. La versione stabile di One UI 5 è stata resa accessibile in diversi ambiti, ma coloro che avevano partecipato al programma beta di One UI 5 sono stati i primi ad ottenerla.

Android 13 si prepara al debutto sui device pieghevoli

Secondo SamMobile, non è più così, poiché Samsung sta ora rilasciando l’aggiornamento stabile di Android 13 per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 in diversi paesi in tutta Europa. Come parte dell’aggiornamento, la versione del firmware F711BXXU3DVK3 per Flip 3 e F926BXXU2DVK3 per Fold 3 è stata aggiornata. Inoltre, la patch di sicurezza per novembre 2022 è stata inclusa nell’aggiornamento.

Nel frattempo, Samsung ha reso disponibile per il download lo stesso aggiornamento software per Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Dopo il suo rilascio in Europa e in diverse altre regioni, Android 13 è ora in procinto di essere reso accessibile su entrambi i tipi di smartphone negli Stati Uniti. Gli utenti di T-Mobile hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento, ma i clienti di altri operatori lo stanno ancora aspettando.