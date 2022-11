Illusione Ottica: hai 10 secondi per scovare il marshmallow tra le foche

Tutti conosciamo i marshmallow: con questi è possibile fare torte, creme spalmabili o anche semplicemente abbrustolirli sulla fiamma di un falò in compagnia dei propri amici. C’è chi li ama e chi invece li trova troppo dolci, ma questo momentaneamente non ci interessa. Ciò di cui invece ci importa è trovare la soluzione all’illusione ottica qui di seguito.

Illusione Ottica: riuscite a vedere l’intruso?

Avete tempo 10 secondi per scovare il marshmallow nascosto nell’immagine. Non fatevi intimorire da ciò, il dolciume è proprio davanti ai vostri occhi, vi basterà aguzzare la vista. Come potete notare, nella foto ci sono tante piccole foche, ma tra queste c’è un infiltrato dello stesso colore. Dove si trova? Ovviamente non ve lo diciamo. Vi piace vincere facile eh? Burloni!

Seppur la tipologia dell’immagine possa far sembrare “infantile” l’illusione ottica, questa sorta di cartone animato è più complesso di quanto crediate. La causa è riconducibile alle decine di code e pinne che vanno ad intersecarsi lasciando una minima parte dello sfondo azzurro. Come se non bastasse, gli accessori che gli animali indossano, portano poi maggiore distrazione a chi li osserva. Tra gli oggetti è possibile vedere cilindri, fiocchetti e pesci, ma del marshmallow neanche l’ombra.

Se siete arrivati fin qui significa che la soluzione è per voi ancora misteriosa. Volete la risposta? Non ve la diamo. Possiamo però aiutarvi con un indizio. Focalizzate lo sguardo sulla metà dell’immagine, ora passate alla parte sinistra.

Se vi è piaciuta questa illusione ottica vi consigliamo di dare un’occhiata alla altre proposte presenti sul nostro sito.