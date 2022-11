Da qualche settimana si parla in rete dell’arrivo ufficiale di alcuni nuovi smartphone del sotto brand di Vivo. Uno di questi sarà il prossimo iQOO 11 e sappiamo già che sarà un dispositivo appartenente alla fascia alta del mercato. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha confermato ufficialmente il design tramite alcune immagini teaser.

iQOO 11 in arrivo il 2 dicembre: ecco confermato ufficialmente il design

Uno dei prossimi smartphone del sotto brand di Vivo sarà il nuovo iQOO 11. Quest’ultimo sarà un device dalle specifiche tecniche al top e sappiamo che sarà annunciato fra pochissimo tempo, ovvero il prossimo 2 dicembre 2022. Come già accennato, in queste ultime ore l’azienda ha pubblicato in rete alcune immagini teaser ufficiali che ci hanno così confermato il suo design.

Come è possibile osservare dalle immagini in questione, il nuovo device di iQOO sarà caratterizzato da una backcover molto particolare. Una zona sarà infatti bianca ed avrà delle linee rosse e blu. In alto a sinistra, poi, sarà presente una ampia zona nera rettangolare dove troverà posto il modulo fotografico. Un design ed un look piuttosto simili a quelli del precedente iQOO 10 Pro, per intenderci.

Insomma, iQOO ci ha da sempre stupiti anche per il design dei suoi dispositivi e quest’ultimo non sarà da meno. Vi ricordiamo che nel corso di queste settimane sono già emerse le presunte specifiche tecniche del prossimo iQOO 11. Ve le riassumiamo qui di seguito.