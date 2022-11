Entro la fine di quest’anno o al massimo ad inizio 2023 il sotto brand di Vivo annuncerà ufficialmente sul mercato diversi smartphone. Tra questi, non mancheranno all’appello i nuovi iQOO 11 e iQOO Neo 7 SE. Nel corso delle ultime ore, in particolare, sono spuntati in rete numerose informazioni riguardo alle presunte specifiche tecniche.

iQOO 11 e iQOO Neo 7 SE: emergono in rete le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore sono emerse in rete le presunte specifiche tecniche dei prossimi smartphone a marchio iQOO. Partiamo analizzando quanto è emerso sul prossimo iQOO 11. Quest’ultimo, in particolare, potrà vantare la presenza del potente soc Snapdragon 8 Gen 2 con tagli di memoria super veloci, tra cui 12 GB di RAM LPDDR5X e storage interno di tipo UFS 4.0.

Lo smartphone avrà inoltre sul fronte un display OLED da 6.78 pollici di diagonale in risoluzione 1440 x 3200 pixel e con una frequenza di aggiornamento da 144Hz. Il pannello sarà il nuovo E6 realizzato da Samsung. Ci saranno poi una tripla fotocamera posteriore da 50+8+2 MP e una batteria da 5000 mah con ricarica rapida da 120W.

Passiamo ora al prossimo smartphone di casa iQOO, ovvero iQOO Neo 7 SE. Quest’ultimo avrà delle specifiche leggermente meno prestanti. Come processore ci sarà il soc MediaTek Dimensity 8200, mentre sul fronte ci sarà un display Samsung E5 con una diagonale da 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ con refresh rate da 120Hz. La batteria, poi, avrà sempre una capienza di 5000 mAh e anche qui ci sarà il supporto alla ricarica rapida da 120W e sarà presente un sensore fotografico principale con stabilizzazione ottica dell’immagine.