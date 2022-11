Una nuovissima versione del Galaxy A23 5G è stata rilasciata da Samsung. Questo telefono cellulare è disponibile per l’acquisto solo in Giappone in questo momento. È dotato di funzioni sviluppate appositamente per il mercato giapponese. Questo non è certo il primo caso in cui al Giappone è stato accordato un trattamento preferenziale. Quasi tutti i produttori, inclusi Oppo e Xiaomi, sono rappresentati sul mercato con un’offerta di telefoni specializzati.

Il numero di modello SCG18 si riferisce al Samsung Galaxy A23 5G per il mercato giapponese. Non è affatto come l’originale Galaxy A23 5G (SM-A236) offerto in vendita in nessuno degli altri mercati in tutto il mondo. I giapponesi A23 5G sembrano essere telefoni Core destinati al mercato entry-level. Nonostante ciò, ha specifiche che sono alla pari con smartphone 5G economici.

Galaxy A23 5G sarà dotato di funzioni apposite

Poiché il prodotto è stato sviluppato pensando al Giappone, è naturalmente dotato di una serie di caratteristiche tipiche dei telefoni cellulari commercializzati in quel paese. Hanno una designazione IP68, il che significa che sono resistenti alla polvere e all’acqua, e includono NFC, che consente acquisti senza contatto e abbonamenti per il trasporto.

Il telefono ha un display compatto da 5,8 pollici (LCD TFT) con una risoluzione di 1560 x 720 pixel (HD+) e un notch a goccia. La risoluzione del display è la stessa della risoluzione HD+. Ha un chipset MediaTek Dimensity 700 che fornisce la potenza e ha 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione. Sullo smartphone viene caricato il software One UI 4.0 basato su Android 12.0. Non solo include uno slot per schede MicroSD, ma dispone anche di un jack da 3,5 mm per le cuffie.

Ha una singola fotocamera posteriore con una risoluzione di 50 megapixel e una fotocamera frontale con una risoluzione di 5 megapixel. Oltre ad esso, c’è un singolo altoparlante e un sensore di impronte digitali che si trova sul lato. Il dispositivo è dotato di supporto per USB Type-C, eSIM, 5G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, GNSS e altro. È alimentato da una batteria che ha una capacità di 4.000 mAh.