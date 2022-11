All’inizio del mese di maggio di quest’anno, i Redmi Buds 4 e 4 Pro sono stati introdotti in Cina dal sottomarchio Xiaomi Redmi. Ora, si prevede che un nuovo modello della serie sarà messo in vendita. I rendering di Redmi Buds 4 Lite sono stati avvistati online. Le fotografie che sono state condivise ci forniscono i primi dettagli degli auricolari TWS e sono state prodotte dalla pubblicazione 91Mobiles in collaborazione con Kuba Wojciechowski. Il Redmi Buds 4 Lite verrà rilasciato poco dopo il suo predecessore, il Redmi Buds 3 Lite. Si prevede che il futuro dispositivo audio fornirà un’opzione a basso costo.

I Redmi Buds 4 Lite hanno un aspetto molto simile a quello degli Apple AirPods 3. Dopo questo punto, viene mostrato solo in bianco, ma al lancio sono previste altre possibilità di colore. A differenza del suo predecessore, questo prodotto non entra nel condotto uditivo dell’utente. È costituito da uno stelo e da auricolari leggermente piegati e dotati di ritagli per i microfoni. Inoltre, le cuffie TWS non sono dotate di auricolari in silicone. La custodia di ricarica sembra essere semplice, con due scomparti separati in cui possono essere riposti gli auricolari.

Redmi Buds 4 Lite arriveranno in diverse colorazioni

L’articolo non fornisce alcuna informazione sulle caratteristiche hardware delle Redmi Buds 4 Lite; discute solo il design. Gli auricolari TWS dovrebbero essere dotati di una varietà di funzioni, tra cui controlli gestuali, connessione rapida, compatibilità per gli assistenti vocali, riduzione del rumore ambientale e altro ancora.

Non è ancora noto quando le Redmi Buds 4 Lite saranno rese disponibili per l’acquisto. L’annuncio del suo predecessore è arrivato nel luglio di quest’anno. Il design in-ear del gadget ha un’unità driver che misura 6 millimetri. ENC e la modalità a bassa latenza sono entrambe supportate da esso. Gli auricolari TWS hanno una durata della batteria di 5 ore mentre vengono utilizzati attivamente e altre 18 ore se riposti nella custodia per il trasporto.