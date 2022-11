Unieuro riserva agli utenti piacevoli sorprese che gli permettono infatti di aggiudicarsi il ruolo di miglior rivenditore di elettronica del nostro paese, i prezzi sono bassi e convincenti, ma sopratutto i consumatori sono liberi di spendere cifre relativamente basse, riuscendo a godere di ottima qualità generale.

Accedere agli sconti di Unieuro è davvero facilissimo, e sopratutto alla portata di ogni singolo consumatore, basta pensare di aprire il sito ufficiale, per trovarsi di fronte un lunghissimo elenco di riduzioni di prezzo, le quali prevedono la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il valore dell’ordine dovesse andare a superare i 49 euro.

Unieuro: offerte a prezzi bassissimi per il Black Friday

Le offerte di Unieuro, attive ricordiamo fino al 27 novembre 2022, rappresentano a conti fatti il giusto mix per gli utenti che sono alla ricerca di prodotti di ottimo livello, ma che non vogliono spendere più di tanto. Si parte, ad esempio, dalla fascia alta della telefonia mobile, con in vendita il nuovo foldable, il Galaxy Z Flip4, al prezzo di 849 euro, ma anche un buonissimo Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile addirittura a soli 869 euro.

Gli utenti che invece sono disposti a spendere una cifra non superiore ai 599 euro, potranno pensare di acquistare i vari Redmi 10C, Oppo A16s, Realme 9 Pro+, redmi Note 11, Redmi 10, Redmi Note 11 Pro, Motorola Moto G42, Moto G22 o anche Moto E20. Tra tutti questi spicca chiaramente il Galaxy S22, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che oggi viene commercializzato a 599 euro.