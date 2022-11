Minuti, SMS e soprattutto tanti giga per la navigazione sul web ogni giorno dal proprio smartphone o dispositivo mobile. Questi sono gli obiettivi che gli utenti si prefissano quando scelgono un provider, soprattutto se si tratta di un gestore di tipo mobile. In Italia ce ne sono davvero tantissimi, situazione che causa molto spesso molta indecisione nell’utente medio, il quale si ritrova anche a valutare di abbandonare il provider che per una vita è stato suo fedele scudiero.

Non sarebbe infatti la prima volta che gli utenti arrivano a valutare una soluzione del genere, magari per qualche incomprensione o per qualche rimodulazione di troppo. Trovare un gestore che disponga un’offerta con tanti contenuti al suo interno e allo stesso tempo con un prezzo molto più accessibile risulta davvero semplice.

Kena Mobile: ecco la migliore offerta in assoluto, gli utenti possono avere il meglio con 200GB

La prima offerta costa solo 5,99 € al mese per tutti gli utenti. È disponibile al suo interno un corrispettivo di minuti senza limiti verso tutti, 500 SMS e 100 giga di connessione ad internet.

Segue però poi la migliore offerta in assoluto, quella che chiunque vorrebbe sul proprio smartphone visti i contenuti ma soprattutto il prezzo straordinario di cui si parla. Con un prezzo mensile di soli 9,99 € che non cambieranno mai, gli utenti che attivano un nuovo numero possono avere 200 giga di traffico dati utilizzando la rete 4G per la navigazione sul web.

Sono compresi chiaramente nella promozione anche 1000 messaggi da inviare verso tutti e minuti senza limiti ancora verso tutti.