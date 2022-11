Attualmente i vari operatori telefonici italiani propongono diverse offerte mobile attivabili il più delle volte soltanto online. In questi ultimi giorni, però, l’operatore virtuale Kena Mobile sta dando la possibilità di attivare anche presso alcuni negozi fisici autorizzati tutta una serie di offerte convenienti ad un prezzo di partenza di soli 5 euro al mese.

Kena Mobile, disponibili anche nei negozi diverse offerte a partire da 5 euro

Per chi ha bisogno di cambiare la propria offerta mobile sono disponibili presso alcuni negozi fisici autorizzati diverse offerte del noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come da tradizione dell’operatore, si tratta di offerte molto convenienti ma che allo stesso tempo hanno tanto da offrire.

Tra le offerte più convenienti c’è ad esempio Kena 4,99. Quest’ultima ha un costo mensile di soli 4,99 euro ed offre ogni mese 1 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri e 500 SMS sempre verso tutti. L’offerta in questione è attivabile prevalentemente da chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Lyvamobile e altri operatori virtuali.

Nei negozi è inoltre disponibile l’offerta Kena 5,99 100 GB Gold. In questo caso, l’offerta include ogni mese 100 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti e 500 SMS verso tutti. Il costo per il rinnovo mensile è di 5,99 euro. In questo caso, l’offerta non è attivabile da chi proviene da Iliad, ma da chi proviene da Fastweb, PosteMobile, Lycamobile, Tiscali e altri operatori virtuali.

Per entrambe le offerte non è previsto alcun costo di attivazione.