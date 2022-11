Iliad regala la sua Giga 120 con una sorpresa e tutto senza limiti

Non è mai stato un mistero che Iliad negli ultimi anni sia diventato uno dei gestori più interessanti in assoluto grazie alle sue promozioni mobili ma non solo.

La prima offerta che passa davanti agli occhi degli utenti direttamente dal sito ufficiale di Iliad è quella che nessuno fino a tre anni fa si sarebbe mai aspettato. Si tratta di una promozione che riguarda la rete domestica sotto tutti gli aspetti. Infatti avendo a disposizione una soluzione del genere, potrete avere all’interno della vostra casa un ecosistema ben abilitato a ricevere ed effettuare chiamate, navigare sul web e tante altre soluzioni di spicco.

Grazie all’offerta in fibra ottica che Iliad fornisce ai suoi già clienti ma anche ai nuovi utenti, ci sono all’interno della proposta minuti senza limiti per le chiamate da telefono fisso verso tutti, ma soprattutto una connessione di rete che complessivamente arriva alla velocità pazzesca di 5 gigabit. Il prezzo di questa offerta corrisponde a soli 19,99 € al mese per sempre se siete già titolari di un’offerta Iliad mobile che costi 9,99 € al mese. In caso contrario il prezzo salirà a 24,99 € al mese per sempre.

Iliad: la bomba esplosa, la promozione da 120 giga con il 5G gratis è ancora disponibile al solito prezzo di sempre

La promozione migliore di Iliad in questo momento resta sempre la stessa, quella che gli utenti avevano sottoscritto anche il mese scorso. Si tratta di una promozione che torna di moda quasi ogni mensilità, portando al pubblico, anche a quello nuovo che decide di sottoscriverla, una proposta eccezionale sotto tutti i punti di vista.

La Giga 120 è infatti una di quelle promozioni che non muoiono mai, soprattutto dal punto di vista del prezzo che resta sempre lo stesso. Solo 9,99 € al mese per sempre per chi riesce a sottoscriverla in tempo, con minuti senza limiti verso tutti i provider, messaggi senza limiti versa tutti ma soprattutto con 120 giga di traffico dati utilizzando la rete 5G che risulta gratuita da parte del gestore.