Il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) basato sulla navigazione, oltre ad aiutare a mantenere la distanza dal veicolo che precede e a guidare alla velocità impostata dal conducente riflettendone lo stile di guida, utilizza inoltre le informazioni del sistema di navigazione per ottimizzare la guida automatizzata e regolare la velocità per una guida sicura in curva.

Il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA) aiuta a evitare collisioni con oggetti davanti al veicolo durante la guida fornendo un avviso e assistendo con la frenata di emergenza. Hyundai IONIQ 6 Electrified Streamliner presenta anche le funzioni avanzate di Junction Turning, Junction Crossing, Lane-Changing Oncoming e Lane- Changing Side, insieme all’Evasive Steering Assist. Altre funzioni di guida semi-autonoma includono l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA), che regola la velocità del veicolo in base ai limiti, e l’High Beam Assist (HBA), che può accendere e spegnere le luci abbaglianti di notte in base ai veicoli in avvicinamento nella corsia opposta.

IONIQ 6 è dotata di diverse funzioni che monitorano il livello di attenzione del conducente, come il Driver Attention Warning (DAW) – che analizza il suo comportamento durante la guida, fornisce un avviso quando vengono rilevati segni di disattenzione e raccomanda riposo se necessario. Inoltre, IONIQ 6 avvisa il conducente se il veicolo che lo precede riparte dopo una breve sosta.

Alcune funzioni lavorano in tandem per evitare collisioni in una varietà di condizioni di guida: Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) aiuta a evitare collisioni sul lato posteriore del veicolo quando si cambia corsia. Il Blind-Spot View Monitor (BVM), invece, mostra il video dell’angolo cieco per un cambio di corsia sicuro. Allo stesso modo, il Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA) aiuta a evitare collisioni con i veicoli in arrivo sul lato sinistro o destro del veicolo durante la retromarcia.

L’ultima arrivata della gamma IONIQ garantisce anche la sicurezza dei passeggeri dei sedili posteriori con il Safe Exit Warning (SEW), che fornisce un avviso quando un veicolo si avvicina dal lato posteriore mentre ci si appresta ad aprire la portiera. Il parcheggio è reso più facile e sicuro in ogni circostanza grazie a diverse funzioni, come il Forward/Side/Reverse Parking Collision-Avoidance Assist (PCA), che aiuta a evitare collisioni con pedoni e oggetti intorno al veicolo durante le manovre di ingresso e uscita dai parcheggi.

Energia in abbondanza e 614 km di autonomia grazie alla grande efficienza

I clienti di IONIQ 6 possono contare sull’impegno di Hyundai nello sviluppo di una tecnologia avanzata delle batterie che consente prestazioni di guida senza stress e lunga autonomia. Con un consumo energetico WLTP di 13,9 kWh/100km, IONIQ 6 è uno dei veicoli elettrici più efficienti dal punto di vista energetico sul mercato, offrendo al contempo una delle più ampie autonomie completamente elettriche per singola ricarica disponibili: 614 km (ciclo combinato WLTP).

Le sue impressionanti prestazioni di autonomia sono rese possibili in gran parte dall’architettura della Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group e dal coefficiente di resistenza aerodinamica estremamente basso (0,21). L’E-GMP offre prestazioni elettriche ottimali e fornisce una ricarica ultrarapida a 800 V, riuscendo ad aggiungere fino a 351 km di autonomia in soli 15 minuti, o caricare dal 10 all’80% in 18 minuti, supportando anche la ricarica a 400 V senza la necessità di componenti o adattatori aggiuntivi.