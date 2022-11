TIM incanta tutti con il lancio di nuove offerte e promozioni veramente molto speciali, i prezzi sono economici ed alla portata comunque di un numero impressionante di utenti, i quali si ritrovano indubbiamente a poter accedere a giga quasi illimitati, spendendo molto poco.

Le promozioni che andremo ad indicarvi nel nostro articolo, ricordiamo essere disponibili solo in negozio, ancora meglio solo per gli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero di telefono da uno specifico operatore virtuale. L’attivazione richiede il pagamento di un contributo di circa 25 euro, che comprende sia la SIM ricaricabile, che una parte di ricarica, da utilizzare indubbiamente a piacimento per il rinnovo della promo.

TIM: nuove offerte con tanti sconti speciali

Da TIM sono disponibili innumerevoli offerte che nascondono al proprio interno tanti giga a disposizione di ogni singolo consumatore in Italia, alle condizioni che indubbiamente vi abbiamo espresso poco sopra. Le due promo da non perdere di vista sono Wonder Five e Wonder Six, entrambe in vendita a meno di 10 euro al mese, più precisamente hanno un costo di 7,99 e 9,99 euro a rinnovo.

Di base garantiscono l’accesso a minuti e SMS illimitati verso un qualsiasi operatore telefonico, a cui comunque si aggiungono 70 o 100 giga di traffico dati, con navigazione massima in 4G+. L’attivazione, se interessati, è possibile solo ed esclusivamente nei punti vendita di TIM sparsi per il territorio nazionale.