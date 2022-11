Vodafone distrugge TIM con le Silver fino a 200GB in 5G

Ora i grandi gestori tra i quali risulta esserci anche Vodafone vogliono fare del loro meglio per riportare le cose allo stato originale. Da chiarire che questi provider restano sempre primi nelle classifiche di gradimento grazie anche alla qualità di rete offerta, oltre che a quella del servizio clienti, ma qualche utente in più rispetto al passato secondo le stime lo hanno perso. Proprio per questo motivo sono nate delle offerte totalmente nuove, le quali potrebbero far tornare la voglia di rientrare ad alcuni vecchi clienti.

In basso è possibile scoprire tutte le caratteristiche delle nuove promozioni somministrate al pubblico dal gestore. Queste hanno dalla loro parte prezzi molto bassi ma soprattutto una quantità di contenuti fuori dal comune.

Vodafone propone due offerte super nella sua nuova famiglia denominata Silver, ecco quanto costano e cosa offrono ogni mese

La prima delle due permette ogni mese di avere a disposizione una quantità illimitata di minuti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto 150 giga in 5G per navigare sul web. Il prezzo è di 7,99 € al mese per tutti coloro che la sottoscrivono.

Segue poi l’evoluzione, l’altra offerta della famiglia che costa solo 9,99 € al mese per tutti coloro che la scelgono. Al suo interno ci saranno anche in questo caso messaggi illimitati verso tutti, chiamate senza limiti verso tutti ma ben 200 giga di traffico dati in rete 5G. Il prezzo, come detto, corrisponde a 9,99 € al mese. Coloro che sottoscriveranno una di queste due offerte entro questo mese di novembre potranno avere i primi 30 giorni a soli 5 euro.