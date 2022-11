Vodafone Silver: 2 offerte fino a 200GB in 5G quasi gratis

Vodafone è forse uno di quei gestori che non tramonterà mai, visto il suo grande nome ma soprattutto il suo blasone in tutto il vecchio continente.in giro per l’Europa non c’è dubbio: Vodafone risulta il gestore più utilizzato anche per la sua qualità di rete. I dati parlano chiaro con il provider che risulta all’apice delle classifiche grazie agli utenti che si dimostrano sempre più soddisfatti.

Il merito è anche delle offerte che ultimamente stanno dimostrando di essere molto più versatile di quello che non erano un tempo. Sono nate proprio per questo due offerte di altissimo livello che prendono lo stesso nome ma che cambiano per prezzo e contenuti.

Vodafone: con queste nuove offerte sarà davvero facile battere la concorrenza, si arriva fino a 200 giga con cifre molto al di sotto dei 10 € mensili

Le due promozioni di Vodafone di cui si parla incessantemente da ormai diversi giorni prendono lo stesso nome ma sono diverse per via del prezzo e dei giga concessi per navigare su Internet.

La prima Vodafone Silver consente infatti di pagare solo 7,99 € al mese a tutti coloro che era sottoscrivono. I minuti sono senza limiti proprio come i messaggi, mentre per quanto riguarda la connessione Internet, ci sono 150 giga in 5G.

La seconda offerta che prende sempre il nome di Vodafone Silver, costa invece 9,99 € al mese proponendo una differenza sostanziale. Al suo interno ci sono 200 giga in 5G. Tutte le persone che la sottoscriveranno a novembre, così come nel caso della prima offerta, potranno pagare solo 5 euro.