Il principale fornitore di display per la serie iPhone 14 Pro attualmente è Samsung. Il produttore coreano fornisce all’azienda californiana i pannelli utilizzati sui device top di gamma realizzati a Cupertino.

Tuttavia, nonostante la collaborazione proceda senza intoppi e le due aziende lavorino insieme da anni, Apple ha scelto di guardarsi intorno per cercare un altro produttore. Ecco quindi che al fianco di Samsung arriverà anche LG come fornitore di display.

In particolare, l’azienda della mela collaborerà con LG Display per la produzione dei nuovi lotti di iPhone 14 Pro. Secondo un precedente report, il produttore coreano avrebbe dovuto fornire display basati sulla tecnologia OLED.

Apple si sta affidando anche ad LG Display per la fornitura dei pannelli OLED destinati agli iPhone 14 Pro e ai futuri device realizzati a Cupertino

Stando a informazioni più recenti invece, Apple potrebbe scegliere di adottare pannelli OLED realizzati attraverso la tecnologa LTPO TFT. La collaborazione sembra essere in vigore ormai dallo scorso ottobre secondo quanto emerso dal report realizzato da ETNews.

Il motivo di questo cambiamento in corsa non è ancora chiaro. Il motivo che sembra maggiormente probabile è da ricercare in una impossibilità da parte di LG a causa di alcuni problemi non meglio specificati. Una volta risolti tutti i problemi, il produttore ha iniziato a collaborare con Apple come preventivato.

Con l’ingresso di LG, Samsung Display non sarà più il maggior fornitore di pannelli per Apple. Inoltre, sembra che questa collaborazione continuerà anche per i modelli successivi realizzati a Cupertino. L’obiettivo è quello di sviluppare una nuova tecnologia che potrebbe essere la micro OLED da utilizzare ance su altri device. In particolare Apple vorrebbe utilizzarla sui propri visori dedicati alla Realtà Aumentata, sugli smartphone pieghevoli e anche sulla linea iPad.