Il produttore cinese Vivo si appresta ad annunciare ufficialmente per il mercato mobile la sua nuova serie di smartphone. Si tratta dei prossimi Vivo X90 e ora, grazie ad una nuova immagine teaser, sappiamo che il debutto ufficiale è pressoché imminente.

Vivo X90: la nuova serie top di gamma in arrivo il prossimo 22 novembre

La nuova serie di smartphone top di gamma del noto produttore cinese Vivo non tarderà ad arrivare. Come già accennato, infatti, in queste ore una nuova immagine teaser ci ha rivelato quando saranno presentati questi dispositivi. Stando a quanto riportato, la nuova serie Vivo X90 sarà annunciata ufficialmente in Cina durante un evento di presentazione che si terrà il prossimo 22 novembre 2022.

Le novità però non finiscono qui. Oltre a questa immagine, è anche trapelato sul sito web GSMArena un nuovo video teaser che ci ha dunque confermato ancora una volta il design del modello Vivo X90 Pro+. Dal video, in particolare, possiamo notare sulla backcover la presenza di un modulo fotografico di forma circolare. Al suo interno saranno collocati quattro sensori fotografici e sappiamo che il comparto fotografico sarà curato da Zeiss.

La backcover sembra poi avere una rifinitura in simil pelle e sarà disponibile in una nuova colorazione rosso acceso. Vi ricordiamo che proprio questo modello era stato avvistato qualche giorno fa sul portale di benchmark Geekbench. Secondo quanto riportato qui, sappiamo che a bordo del device sarà presente il nuovo soc Snapdragon 8 Gen 2 e a supportarlo saranno presenti tagli con memorie super veloci, tra cui RAM LPDDR5X e storage interno UFS 4.0.