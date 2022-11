Fra non molte settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato una nuova serie di smartphone top di gamma del noto produttore cinese Vivo. In particolare, si tratta della nuova serie Vivo X90. Tra questi modelli, ci sarà anche il nuovo Vivo X90 Pro+ e ora il noto sito di benchmark Geekbench ci ha confermato il processore che ci sarà a bordo.

Vivo X90 Pro+: il sito di benchmark Geekbench ci rivela il processore

Durante il mese di dicembre il produttore cinese Vivo toglierà i veli su tanti nuovi smartphone. Tra questi, come già accennato, ci sarà anche il modello più prestante Vivo X90 Pro+, il quale è stato da poco avvistato nei database di Geekbench.

Sul sito di benchmark, in particolare, lo smartphone è stato registrato con il numero di modello V2227A ed è riuscito ad ottenere 1485 punti in single core e 4739 punti in multi core. L’informazione più interessante rivelata dal sito è però il processore. Secondo quanto riportato su Geekbench, infatti, il nuovo top di gamma di Vivo potrà contare sulle performance del potente processore Snapdragon 8 Gen 2. Ad accompagnarlo, ci dovrebbero essere tagli di memoria con almeno 12 GB di RAM di tipo LPDDR5X, mentre lo storage interno sarà UFS 4.0.

Il software installato al debutto sarà invece già Android 13. Tra le altre caratteristiche, sappiamo già che il prossimo Vivo X90 Pro+ potrà vantare la presenza di un display molto ampio con una diagonale da ben 6,78 pollici e con i bordi curvi. Il pannello sarà un SuperAMOLED ed avrà una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz. La batteria avrà invece una capienza di 4700 mAh.