Very Mobile: 200 giga distruggono Vodafone e TIM, ecco la promo quasi gratis

Proprio all’interno del mondo dei gestori virtuali, a distinguersi in maniera particolare ci ha pensato Very Mobile, uno dei provider che è riuscito a cogliere nel segno grazie alle sue offerte che sono un misto tra qualità, quantità ma soprattutto convenienza.

Dopo la tanta pubblicità che sta passando in TV con testimonial di eccezione Zlatan Ibrahimović in alcuni casi insieme anche a Francesco Totti, il provider ha ottenuto un vero e proprio bagno di successo. Le persone hanno provato le sue offerte trovandosi molto bene, sia per quanto riguarda la qualità che per quanto riguarda i contenuti disponibili all’interno di esse. In basso potete avere un assaggio di cosa significa risparmiare avendo grande qualità e contenuti.

Very Mobile: ecco le offerte migliori che potete sottoscrivere con un gestore virtuale, si arriva fino a 200 giga con un buono Amazon

Tutti gli utenti che sottoscriveranno un’offerta di Very Mobile entro questo mese di novembre, potranno avere un buono Amazon gratis dal valore di 10 €.

Si parte da un’offerta che concede ogni mese insieme a minuti ed SMS senza limiti anche 50 giga per navigare sul web utilizzando il 4G. Il prezzo ogni 30 giorni è di soli 5,99 € al mese per sempre.

Seguono poi altre due offerte, le quali aumentano rispettivamente di 1 € per volta. La prima delle due che costa 6,99 € al mese per sempre offre minuti ed SMS illimitati con 100 giga di traffico dati in 4G ogni mese.

La seconda offerta che sale ad un prezzo di 7,99 € mensili offre invece minuti ed SMS senza limiti con 150 giga di connessione dati disponibile.