Very Mobile è pazzesca: regala un buono Amazon con la promo da 5 euro con 50 giga

Ancora una volta si parla incessantemente di Very Mobile colosso assoluto tra i gestori virtuali in Italia. Il celebre provider è stato in grado di farsi spazio tra realtà molto più affermate proponendo le sue offerte di altissimo livello. Tra le più interessanti c’è quella che costa ogni mese 5,99 € al pubblico. Proprio qui in basso ci sono tutti i dettagli che riguardano questa nuova promozione del provider.

Very Mobile Lancia la sua offerta che prevede un buono regalo da parte di Amazon del valore di 10 €, ecco tutti i dettagli

All’interno della promozione in questione tutti coloro che lo sottoscrivono potranno trovare minuti senza limiti per telefonare telefoni fissi e mobili in Italia e in Europa, messaggi illimitati da inviare a chiunque ma soprattutto 50 giga per la connessione. Ricordiamo inoltre che questa promo è riservata a tutti i clienti che provengono da Iliad, Fastweb, gestori virtuali in genere e soprattutto Poste Mobile e CoopVoce.

Sia la scheda che l’attivazione saranno gratis, proprio come la spedizione a casa del cliente finale.

La grande promozione però riguarda proprio coloro che decidono di portare in Very Mobile il proprio numero di telefono. Sarà infatti possibile guadagnarsi grazie alla promozione di novembre denominata Black Friday, un buono regalo da 10 euro di valore da parte di Amazon.

Il tutto vale anche con le altre due offerte che prevedono rispettivamente costi di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese. La prima delle due oltre a minuti ed SMS illimitati, prevede 100 giga per la navigazione, mentre la seconda riesce ad arrivare a 150 giga.