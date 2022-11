Il programma di rilascio di OnePlus Buds Pro 2 TWS e le sue specifiche sono stati resi noti. Nel luglio del 2021, le Buds Pro TWS sono diventate una competizione ufficiale. È passato più di un anno da quando OnePlus ha rilasciato il suo modello TWS di punta. Secondo recenti rapporti, l’azienda si sta preparando a rilasciare molto presto il successore di Buds Pro.

Ora, i dettagli tecnici degli auricolari OnePlus Buds Pro 2 TWS sono stati resi pubblici su Internet. Un mese fa un leaker di nome Steve Hemmerstoffer ha fornito a Price Baba informazioni sull’imminente prodotto audio e sulle sue caratteristiche. MySmartPrice ha appena ricevuto ulteriori informazioni sul programma di lancio di Buds Pro 2 dalla nostra fonte Mukul Sharma.

OnePlus Buds Pro 2, ci sono nuove informazioni sugli auricolari

La produzione in serie degli auricolari Buds Pro 2 TWS è iniziata in diversi paesi dell’Asia e dell’Europa. Secondo la fonte, Buds Pro 2 TWS sarà rilasciato contemporaneamente allo smartphone OnePlus 11. Buds Pro 2 avrà un design in-ear come il suo predecessore, ma con uno stelo invece di uno stelo. Pertanto, molto probabilmente avrà punte in silicone. Il device audio può includere due driver audio di dimensioni 11 mm e 6 mm.

Come nel caso della maggior parte dei TWS di punta, ANC sarà supportato da Buds Pro 2. Fino a 45 decibel di cancellazione adattiva del rumore saranno supportati da OnePlus TWS. Inoltre, i Buds Pro 2 sono in grado di regolare automaticamente il livello di riduzione del rumore in risposta al rumore circostante. Rispetto alla prima generazione di OnePlus Buds Pro, il nuovo prodotto audio sarà caratterizzato da tre microfoni in grado di fornire chiamate vocali di qualità superiore.

Oltre a questo, i Buds Pro 2 sono dotati del codec audio LHDC 4.0, che consente loro di gestire l’audio spaziale. Quando la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) è disattivata, gli auricolari TWS potrebbero avere una durata della batteria fino a 38 ore. Tuttavia, con la cancellazione del rumore attivata, gli auricolari hanno una durata di circa 22 ore.

È probabile che ulteriori informazioni sui prossimi auricolari TWS di OnePlus appariranno online in un futuro molto prossimo. È possibile che OnePlus introduca Buds Pro 2 nel primo trimestre del 2023.