Samsung sta facendo un ottimo lavoro nell’aggiornamento dei suoi dispositivi a One UI 5, che si basa su Android 13. Nelle ultime settimane, l’azienda ha fornito aggiornamenti stabili per una serie di dispositivi di punta. L’azienda ha ampliato la distribuzione ai suoi telefoni di fascia media all’inizio di questa settimana, a partire dal Galaxy A53 5G e Galaxy A33 5G. Il Galaxy A73 5G sta ora ricevendo un aggiornamento tramite il canale stabile.

Gli utenti in Malesia hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento One UI 5 per il Galaxy A73 5G (versione firmware BVK2). Include tutte le nuove funzionalità offerte da Google con Android 13, nonché correzioni di sicurezza Android per ottobre 2022 e alcune funzionalità esclusive di Samsung. Gli utenti in Malesia possono installare l’aggiornamento accedendo alla sezione Aggiornamento software delle impostazioni del proprio dispositivo e facendo clic su Scarica e installa. L’aggiornamento dovrebbe essere disponibile a breve in più località.

Galaxy A73 5G, il download non è ancora disponibile per tutti

One UI 5 introduce una serie di nuove funzionalità e miglioramenti, tra cui una migliore implementazione di Material You, supporto per widget in pila, uno strumento OCR integrato in grado di estrarre testo da fotografie, Bixby Text Call e One UI Modes. One UI 5 include anche una nuova modalità di manutenzione per alcuni dispositivi, che consente di nascondere i dati personali ai professionisti dell’assistenza mentre si invia il dispositivo per la riparazione.

All’inizio di oggi, Samsung ha anche iniziato a implementare la stabile One UI 5 per i suoi pieghevoli, a cominciare da Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Secondo il programma di rilascio di Samsung, l’aggiornamento stabile sarà disponibile per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. L’aggiornamento sarà disponibile nei prossimi mesi per smartphone più vecchi come Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G.