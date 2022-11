WindTRE una sorpresa eccezionale solo per alcuni: giga senza limiti gratis

Tra questi c’è anche WindTRE, provider che non ha bisogno di nessuna presentazione visti i trascorsi e soprattutto il presente. Infatti anche in quest’ultimo periodo, l’azienda sta riuscendo a portare dalla sua parte numerosi clienti, i quali possono quindi beneficiare di tantissime opportunità. Sono diversi i contenuti compresi nelle offerte proposte da WindTRE, così come sono bassissimi i prezzi finali. Proprio per questo motivo chi rientra lo fa ben volentieri, ma se si è già clienti, il tutto potrebbe essere ancora meglio. Infatti questo provider riserva ai suoi utenti con rete fissa una promozione davvero incredibile.

WindTRE: la promo attuale è la GO Unlimited Star+, questa soluzione però è destinata solo ed unicamente ai già clienti del gestore

Dopo aver visto numerose offerte che sono stata in grado di battere qualsiasi tipo di concorrenza, sembra che in questo caso ci sia poco da scherzare. Uno dei migliori gestori di sempre è tornato alla carica ma solo per i suoi clienti, quelli già affermati sulla rete fissa. Proprio coloro che pagano un abbonamento mensile con fibra ottica, potranno beneficiare di diversi vantaggi con la nuova GO Unlimited Star+, soluzione che ogni mese costa solo 7,99 € e per sempre. Al suo interno tutti quelli che era sottoscriveranno potranno trovare minuti senza limiti per telefonate nazionali e internazionali verso fissi e mobili, 200 messaggi da inviare a chiunque e infine anche giga senza limiti per navigare sul web ogni giorno.

Ricordiamo che tutti coloro che sono già clienti avranno l’attivazione gratuita per quanto riguarda questa nuova offerta.