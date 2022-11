WindTre riserva una graditissima sorpresa agli utenti che al giorno d’oggi hanno un’età inferiore ai 30 anni, e sono indubbiamente alla ricerca di una promozione che possa aiutarli a spendere poco, senza dover comunque rinunciare al quantitativo di giga effettivamente raggiungibili.

Il suo nome è WindTre Young 5G, è una promozione pensata per coloro che, al momento dell’attivazione, hanno un’eta compresa tra i 18 ed i 30 anni, e sono pronti a diventare clienti dell’azienda, anche senza portabilità del numero originario. La richiesta può essere presentata direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, senza costi di spedizione per l’invio della SIM ricaricabile presso il domicilio.

WindTre: questi sono gli sconti attivi nel periodo

All’interno della promozione del periodo, troviamo ad ogni modo un bundle di assoluto rispetto, rappresentato precisamente da SMS illimitati da poter utilizzare indistintamente verso tutti, nonché infiniti minuti da spendere verso altrettanti numeri di telefono, per finire con 100 giga di traffico dati in 4G+. Tutto questo ha un prezzo fisso di 9,99 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM collegata.

Nel caso in cui foste interessati alla navigazione in 5G, la WindTre Young si trasforma in parte, restano invariati i minuti e gli SMS, ma allo stesso tempo sarà possibile godere di 200 giga di traffico dati in 5G. Il prezzo, per questa variante, sarà precisamente di 12,99 euro al mese, da versare sempre e soltanto tramite il credito residuo della SIM.