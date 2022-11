L’ultima versione degli smartphone di punta di Samsung si prepara a fare il suo debutto molto presto. Tuttavia, prima del loro rilascio formale, ci sono già state una serie di fughe di notizie sulla serie Samsung Galaxy S23.

L’informazione è stata diffusa attraverso un tweet che è stato pubblicato dal noto tipster Ice Universe. Nel messaggio su Twitter, il tipster includeva solo un’immagine, che era uno screenshot tratto dall’applicazione della fotocamera di serie preinstallata sui telefoni Galaxy S23 Ultra prodotti dal gigante tecnologico sudcoreano. Quando diamo un’occhiata a questa istantanea, possiamo vedere che la One UI offre all’utente due diverse alternative tra cui scegliere. Nelle due scelte sono incluse sia una modalità specifica per fotografare a 200 megapixel che una modalità per scattare a 50 megapixel.

Galaxy S23 Ultra verrà svelato a breve

Se quello che sembra essere accurato, questo screenshot conferma due affermazioni. In primo luogo, il sensore principale sul retro del Galaxy S23 Ultra avrà una risoluzione di 200 megapixel e, in secondo luogo, questa fotocamera sarà in grado di scattare in pixel binning per la sua modalità di scatto da 50 megapixel, che combinerà quattro singoli pixel in un unico pixel più grande. Un precedente rapporto della stessa fonte affermava che l’azienda avrebbe lanciato il Galaxy S23 Ulta con un sensore da 200 megapixel, una dimensione dei pixel di 0,6 micrometri e un’apertura di f/1,7. Il sensore avrà una dimensione di 1/1,3 pollici.

Secondo quanto riferito, l’azienda utilizzerà il suo nuovissimo sensore ISOCELL HPX, che ha 200 megapixel, per la variante Galaxy S23 Ultra e avrà anche nuove tecnologie. Questo include Advanced Deep Trench Isolation (DTI), che consente un maggiore assorbimento della luce da parte del sensore, e Tetra2Pixel, che consente alla fotocamera di unire 4 o 16 pixel in uno per riprese in condizioni di scarsa illuminazione. Entrambe queste tecnologie sono incluse. Nel frattempo, il Galaxy S23 e il Galaxy S23+ dovrebbero includere un sensore da 108 megapixel simile a quello visto nel Galaxy 22 Ultra dell’anno precedente.