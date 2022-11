Apple sta lavorando a un’importante revisione del suo assistente vocale Siri. Mentre al momento devi pronunciare ‘Hey Siri’ per attivare l’assistente a mani libere, questo potrebbe cambiare nel prossimo futuro. Secondo Bloomberg, gli sviluppatori Apple mirano a rimuovere la componente ‘Hey’ della frase, quindi dovresti semplicemente dire ‘Siri’ seguito da un comando per attivare l’assistente.

Mark Gurman di Bloomberg scrive nell’attuale numero della sua newsletter Power On che si tratta di ‘una difficoltà tecnica che richiede una grande quantità di formazione sull’IA e sviluppo ingegneristico sottostante’. Apparentemente Apple sta lavorando a questo aggiornamento da alcuni mesi e vuole implementarlo l’anno prossimo o nel 2024, a seconda dei risultati di sviluppo e test.

Apple sta per cambiare il suo assistente

Apple sta ora testando questa modifica con i lavoratori e raccogliendo i dati di formazione pertinenti come parte del processo. Uno dei problemi speciali è garantire che Siri comprenda la parola in una varietà di accenti e dialetti. Apple punta anche a migliorare Siri in altre aree, come la sua connessione con app e servizi di terze parti. ‘Integrerà l’assistente vocale in modo più approfondito nelle applicazioni e nei servizi di terze parti, migliorando la sua capacità di comprendere i clienti e intraprendere le azioni appropriate’.

Non sorprende che Apple voglia modificare la parola sveglia di Siri da ‘Hey Siri’ a semplicemente ‘Siri’. Sarebbe simile a ciò che offre Amazon, in cui dici semplicemente ‘Alexa’ per attivare l’assistente anziché ‘Ehi Alexa’. Fornirebbe inoltre ad Apple un vantaggio competitivo rispetto a Google, la cui parola d’ordine è ‘Hey Google’ o ‘OK Google’.