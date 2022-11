Esselunga propone una delle migliori campagne promozionali dell’ultimo periodo, la perfetta soluzione per riuscire ad accedere ad un numero elevato di offerte speciali, che riducono di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere in fase d’acquisto, sia per quanto riguarda la tecnologia, che i cosiddetti beni di prima necessità.

L’accesso al volantino corrente risulta essere disponibile in ogni singolo negozio in italia, prestate attenzione, tutti gli acquisti potranno essere completati solo recandosi personalmente presso gli stessi, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale, almeno per quanto riguarda la tecnologia generale.

Esselunga: occhio allo sconto, i prezzi sono assurdi

Ancora pochissimi giorni a disposizione degli utenti per riuscire ad acquistare i migliori prodotti Apple a prezzi decisamente scontati, oggi sono ancora disponibili, ad esempio, le Apple Airpods di terza generazione, il cui prezzo finale si aggira sui 165 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto comunque al listino originario.

L’accesso alle offerte di Esselunga è possibile solo nei negozi fisici, e sopratutto è necessario prestare particolare attenzione alle scorte, le quali potrebbero effettivamente terminare prima del previsto. Il prodotto in vendita è caratterizzato dalla garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, ed integra una serie di incredibili specifiche tecniche di ottimo livello: batteria di 6 ore, sensore di pressione e accelerometro, equalizzazione adattiva, ma anche audio spaziale.

I dettagli più precisi sono ad ogni modo disponibili direttamente sul sito ufficiale di Esselunga.