Expert prova a risalire la china, o meglio l’elenco dei rivenditori di elettronica del nostro paese, mediante il lancio di un volantino che vuole sicuramente far discutere il pubblico italiano, con prezzi bassissimi e la promessa di essere una delle migliori occasioni per risparmiare.

L’acquisto dei prodotti di tecnologia è possibile per tutti recandosi personalmente in un negozio, nel caso in cui si volesse invece effettuare l’ordine dal divano di casa, ricordiamo che è prevista la spedizione presso il domicilio, anche se potrebbe essere richiesto il versamento di un piccolo contributo aggiuntivo.

Expert: ecco quali sono i prezzi del momento

Le sorprese Black di Expert sono davvero tra le migliori del periodo, e promettono all’utente un risparmio che altrimenti non avremmo mai visto, con acquisti effettuabili entro e non oltre il 13 novembre 2022.

Gli smartphone in promozione sono davvero moltissimi, si parte ad esempio dal Galaxy A53, un modello di fascia media, acquistabile a 399 euro, per poi poter spaziare verso un numero impressionante di prodotti ugualmente interessanti. Tra questi annoveriamo chiaramente il Galaxy S22, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, può essere acquistato oggi a 699 euro, senza dimenticarsi dei vari Galaxy A33 a 289 euro, Galaxy A04s a 149 euro, Redmi 10C a 139 euro, Oppo Reno6 Pro a 429 euro, oppo Reno8 Lite a 349 euro, Galaxy A13 a 169 euro, per finire con Redmi 10 2022 sempre a 169 euro.

