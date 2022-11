TikTok: svelato il segreto per finire nei Per Te nel 2022

Nessun progetto rivelatosi vincente è mai nato dalla fretta (e di esempi ce ne sono a bizzeffe). Dunque, perché pretendere di diventare famosi su TikTok in un batter d’occhio? È vero, molti tiktoker sono nati proprio dalla fortuna di un solo video, ma i casi sono molto rari. Dunque, o vi mettete l’anima in pace, oppure iniziate già da ora a sperare nel fato benevolo. Altrimenti c’è una terza opzione. Questa la sveleremo nel paragrafo qui di seguito.

TikTok: la guida al successo assicurato

Come dicevamo, diventare famosi su TikTok è solo questione di tempo. Molto probabilmente (anzi, sicuramente) vi capiterà di pubblicare video ricevendo scarsi risultati a primo impatto. Ecco, non demordete cancellandolo. Piuttosto attendete un po’. A volte capita anche che il vostro materiale diventi virale dopo qualche giorno.

Successivamente è bene ricordare che TikTok premia in particolar modo l’originalità. Quindi con un contenuto diverso dagli altri avrete più probabilità di finire nei per te. Attenzione! Non dimenticate mai la qualità del video: ricordate luci, buona fotocamera e sfondo interessante.

Ciò che non si dice, ma che ha un’importanza non indifferente, è la realizzazione di video brevi ma efficaci ed intuitivi (il tempo perfetto è di un massimo di 12 secondi di durata) in cui imparare nuove nozioni. Importante: TikTok tiene conto della media del tempo di visualizzazione per definire un video di “qualità” o no.

Infine aggiungi Call To Action forti, ovvero una scritta nel video, o una didascalia come “Commenta per la parte 2” o “Seguimi per altri video come questo”. Ma soprattutto non rispondere subito alle domande sotto i tuoi video, poiché questo provocherà interesse e curiosità negli spettatori.