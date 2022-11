Virgin Fibra, una start-up sostenuta dal gruppo fondato dal miliardario britannico Richard Branson, implementerà dei servizi di streaming video alla sua offerta per la fibra veloce lanciata di recente in Italia, secondo quanto ha affermato martedì.

Guidata dal veterano del settore delle telecomunicazioni e dei media Tom Mockridge, Virgin Fibra, che ha iniziato a commercializzare i suoi servizi ad agosto, offre ora servizi di connettività ultraveloce a un prezzo mensile ridotto di 26 euro.

“Collaboreremo con altre società di streaming ma non siamo un’azienda che crea contenuti. Ci sono alcune fantastiche scelte“, ha detto Mockridge durante una conferenza stampa a Milano per presentare la nuova impresa. L’impresa è stata dotata di un capitale iniziale di 25 milioni di euro.

“Gli investitori sono un terzo Virgin, un terzo io ei miei soci e un terzo alcuni investitori italiani“, ha detto il dirigente. Durante la presentazione non sono stati forniti ulteriori obiettivi.

La rete in Italia cresce a vista d’occhio

L’ingresso del marchio Virgin aggiunge concorrenza in un mercato residenziale in fibra veloce sempre più affollato: Telecom Italia sta lottando per combattere contro la concorrenza.

Analogamente a Sky e Iliad, Virgin Fibra ha collaborato con l’operatore statale Open Fiber per lanciare servizi di connettività veloce in Italia.

Alla domanda su un progetto per creare un’unica società di rete nazionale che combini la rete di Telecom Italia con quelle della più piccola rivale Open Fiber, Branson ha affermato che il compito chiave di un governo è incoraggiare la concorrenza.

“Se dovessero fare qualcosa del genere, devono essere sicuri al 100% che non toglie nulla alla concorrenza“, ha detto ai giornalisti a margine della conferenza stampa.