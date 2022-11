Canone RAI da non pagare: i trucchi per evitare la spesa anche per il bollo

Le tasse sono uno degli aspetti più duri da accettare ma vanno pagate. Tra queste ce ne sono due che però proprio non piacciono agli italiani e sono il canone RAI e il bollo auto.

Canone RAI e bollo auto: gli unici modi in cui si può essere esentati dai pagamenti delle due odiosissime tasse

Secondo quanto riportato, sono sempre di più le persone che cercano un metodo utile per provare a non pagare alcune tasse. Tra quelle più odiate in assoluto, come detto già alcune righe addietro, ci sono il bollo auto e il canone RAI, due imposte che di certo gli italiani farebbero volentieri a meno di pagare.

Per quanto riguarda il bollo auto, basterebbe attenersi ad alcune regole. Gli italiani che non vogliono pagarlo devono essere in possesso di determinati requisiti ufficiali. Il primo può essere quello di avere un’età pari o superiore a 75 anni. Il secondo consiste nel non avere in casa alcun tipo di televisione mentre il terzo riguarda il reddito: qualora il vostro non superasse la soglia. minima, non sarete tenuti a pagare il canone RAI.

Per quanto riguarda invece il bollo auto, la situazione cambia e non di poco. Si tratta infatti di una tassa legata alle regioni, per cui discrezionale. Ogni regione si comporta a modo proprio, per cui bisogna fare attenzione. La Lombardia ed il Piemonte ad esempio hanno disposizioni per chi acquista un’auto elettrica di non far pagare alcun tipo di bollo auto, neanche dopo 5 anni. Sono però le sole due regioni a disporre tale tipo di regolamento.