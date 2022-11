Canone RAI addio insieme al bollo: ora non li pagate più con un trucco

La paura di non arrivare a fine mese continua a persistere nella testa degli italiani, i quali stanno affrontando un periodo estremamente duro. Proprio per questo, la loro rabbia si riversa su alcune tasse che secondo il loro parere non dovrebbero essere pagate. Stiamo parlando di canone Rai e bollo auto, imposte che nessun altro paese infatti dispone per i suoi cittadini. Ci sono però dei metodi utili per non corrispondere questi soldi agli enti, ma i cittadini dovranno avere determinate caratteristiche per farlo.

Canone Rai e bollo auto da eliminare secondo la maggior parte degli italiani: le uniche soluzioni per non pagarli

Per quanto riguarda il canone Rai che differentemente dal bollo auto è una tassa di tipo nazionale, le situazioni da prendere in esame sono diverse. Gli utenti che infatti non hanno alcuna televisione nel loro ambiente domestico, potranno evitare di pagare la tassa, la quale dunque non esisterà. La stessa cosa vale anche per tutte quelle persone che hanno una carta di identità che attesti che la loro età è di 75 anni o superiore. Neanche in quel caso dunque bisognerà pagare il canone Rai, proprio come tutte quelle persone che hanno il reddito al di sotto della soglia minima.

Il bollo auto invece differisce innanzitutto per la tipologia di tassa. Stiamo parlando infatti di un’imposta di carattere regionale che vai a quindi da regione a regione in base alle disposizioni emesse. Gli utenti che vivono in Lombardia e Piemonte potrebbero dichiararsi fortunati nel momento in cui dovessero decidere di acquistare un’auto elettrica. In quel caso il bollo auto non dovrà essere mai pagato. La stessa cosa però non vale nelle restanti 18 regioni, dove l’esenzione dura pochi anni.