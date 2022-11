I nuovi flagship di Honor saranno i device appartenente alla serie Magic 5. Il debutto di questi smartphone non è atteso prima di marzo o aprile del prossimo anno ma stanno iniziando ad emergere le prime indiscrezioni a riguardo.

Il produttore cinese sembra intenzionato a rendere i device dei veri e propri top di gamma con caratteristiche tecniche di altissimo livello. Ecco quindi che non sorprende scoprire che il SoC che sarà presente su tutti i modelli sarò lo Snapdragon 8 Gen 2.

Grazie al chipset di fascia alta di Qualcomm, le prestazioni non saranno certamente un problema. Inoltre, per permettere agli utenti di scegliere il device che maggiormente preferiscono, Honor realizzerà ben tre device appartenenti alla famiglia Magic 5.

Honor vuole rendere la serie Magic 5 veramente speciale e i tre device si preannunciano dei top di gamma sotto tutti i punti di vista

Il device base Magic 5 sarà affiancato al Magic 5 Pro e al Magic 5 Prestige Edition. Le informazioni a riguardo sono apparse su Weibo ma, considerando le tempistiche molto anticipate, bisogna prendere tutto come non assolutamente confermato.

Stando a quanto emerso, tutti e tre i device saranno dotati di un display OLED LPTO da 6.8 pollici con refresh rate variabile in grado di raggiungere i 120Hz refresh rate. Il pannello sarà anche dotato di touch sampling rate a 480Hz, HDR10+ e una luminosità massima di 1100 nits.

Oltre al SoC Snapdragon 8 Gen 2, i tre device condivideranno anche le memorie RAM LPDDR5x e le memorie interne UFS 5.0. La batteria sarà compresa tra i 4.800 e i 5.000mAh a seconda del modello con supporto alla ricarica rapida a 66W per il Magic 5 e a 100W per la variante Pro e Prestige Edition.

Honor sembra aver lavorato molto anche sul comparto fotografico. Tutti i device saranno caratterizzato da una fotocamera frontale Sony IMX688 da 13 megapixel. Per quanto riguarda le ottiche posteriori, sul Macig 5 ci aspettiamo la presenza del sensore Sony IMX800 come fotocamera principale, affiancata da una lente Sony IMX758 e una OmniVision OV64B.

Il Magic 5 Pro avrà come ottica principale la Sony IMX878 con supporto OIS e le lenti OmniVision OV64B e Sony IMX516 a supporto. Infine, la Prestige Edition avrà il sensore Sony IMX989 come ottica principale e lenti Sony IMX758 e Sony IMX516 come secondarie.

Honor utilizzerà su tutti i modelli un sensore ToF per la rilevazione della distanza per la messa a fuoco. Inoltre, la serie potrà contare sul sistema operativo Android 13 e sull’interfaccia proprietaria Magic UI 7.0.