L’agricoltura moderna è certamente caratterizzato da tecnologie avanzate e procedure innovative. I trattori e le mietitrebbia sono all’ordine del giorno e facilitano di molto il lavoro dell’agricoltore. Tuttavia, non è sempre stato così e grazie ad Ancient Farm sarà possibile riscoprire il mondo dell’agricoltura tradizionale.

Il titolo permetterà a tutti i giocatori di fare un salto nel passato e tornare ad utilizzare strumenti antichi e quasi dimenticati. Ancient Farm si configura come un simulatore legato sia all’agricoltura che alla zootecnia dove bisognerà sfruttare quanto si ha a disposizione e molto ingegno per andare avanti.

Stando a quando dichiarato dal publisher UF Games S.A., il titolo è caratterizzato da un gameplay vario e dinamico. Come mostrato dal trailer di annuncio, è possibile avere uno spaccato reale sulla vita degli antichi agricoltori.

Ancient Farm è un simulatore agricolo inusuale che ci proietta nel passato e ci mette a disposizione strumenti e mezzi antichi

Ancient Farm arriverà su Steam nel corso dei prossimi mesi. Al momento non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale e bisognerà attendere maggiori informazioni da parte degli sviluppatori.

Tuttavia, il team sta lavorando per permettere ai giocatori di immergersi completamente in questo mondo antico. L’obiettivo è quello di partire da un piccolo appezzamento e diventare, con il tempo e il lavoro, il più grande imprenditore agricolo.

Il gameplay è in prima persona ed è pensato per offrire un’esperienza in single player. Saranno presenti varie sfide che renderanno le coltivazioni difficili da curare. Infatti, bisognerà scegliere la pianta giusta per la tipologia di terreno e coltivarla in maniera specifica. .

Inoltre, sfruttare i materiali a disposizione permetterà di migliorare la resa dei campi e velocizzare il lavoro. Sarà anche necessario provvedere alla manutenzione delle infrastrutture e gestire gli aspetti economici della fattoria per poter avanzare nel gioco.